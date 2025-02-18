Магазин загорелся на 1,5 тыс "квадратах" в крымском поселке Гвардейское

Фото: МЧС России

Пожар произошел в магазине в крымском поселке городского типа Гвардейское. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В данный момент на месте ЧП работают 38 специалистов и 10 единиц техники, отметили в ведомстве. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее возгорание зафиксировали на территории стройплощадки на Перовском шоссе в Москве. Пожар привел к гибели мужчины.

По предварительной информации, изначально загорелась строительная бытовка. Однако точная причина возгорания будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Расследование всех обстоятельств произошедшего и ход проверки взяла на контроль столичная прокуратура.

