18 февраля, 11:25Происшествия
Магазин загорелся на 1,5 тыс "квадратах" в крымском поселке Гвардейское
Фото: МЧС России
Пожар произошел в магазине в крымском поселке городского типа Гвардейское. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В данный момент на месте ЧП работают 38 специалистов и 10 единиц техники, отметили в ведомстве. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Ранее возгорание зафиксировали на территории стройплощадки на Перовском шоссе в Москве. Пожар привел к гибели мужчины.
По предварительной информации, изначально загорелась строительная бытовка. Однако точная причина возгорания будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Расследование всех обстоятельств произошедшего и ход проверки взяла на контроль столичная прокуратура.
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