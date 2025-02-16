Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на стройплощадке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего на стройплощадке в Москве, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

По предварительной информации, изначально загорелась строительная бытовка, расположенная на территории стройплощадки. При этом точную причину возгорания удастся установить после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту случившегося.

О пожаре стало известно утром 16 февраля. Возгорание привело к гибели мужчины.

Ранее пожар произошел в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже возгорание удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.