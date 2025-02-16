16 февраля, 08:24Происшествия
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на стройплощадке в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего на стройплощадке в Москве, сообщила пресс-служба столичного ведомства.
По предварительной информации, изначально загорелась строительная бытовка, расположенная на территории стройплощадки. При этом точную причину возгорания удастся установить после проведения пожарно-технической экспертизы.
Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту случившегося.
О пожаре стало известно утром 16 февраля. Возгорание привело к гибели мужчины.
Ранее пожар произошел в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.
Позже возгорание удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.
Спасатели потушили пожар в строящемся доме в 1-м Тушинском проезде Москвы