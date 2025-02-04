Подрыв в ЖК "Алые паруса" мог устроить террорист-смертник

В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Следственные службы рассматривают несколько версий случившегося, в том числе террористическую атаку с участием смертника. Также не исключается версия личной мести.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. Доступ в главный холл жилого комплекса закрыт, а подземный паркинг заблокирован для дальнейших проверок. Оперативные службы работают над установлением всех обстоятельств взрыва.

Экс-оперативник РУОП МВД России Михаил Игнатов подчеркнул, что взрывное устройство мощностью 300 граммов тротила могло привести к серьезным разрушениям и угрозе жизни людей в радиусе нескольких метров.

Подробнее о расследовании – в эфире телеканала Москва 24.