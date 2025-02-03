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03 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": глава Федерации бокса ДНР скончался в реанимации после взрыва в ЖК

"Московский патруль": глава Федерации бокса ДНР скончался в реанимации после взрыва в ЖК

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Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в реанимации. Во время взрыва в элитном жилом комплексе "Алые паруса" ему оторвало ногу. Погиб и его охранник. За жизнь еще троих пострадавших борются медики.

Предположительно, взрывное устройство было заложено в холле подъезда незадолго до ЧП, а пронести его в ЖК мог обычный курьер. Следователями расследуется покушение на убийство, убийство общеопасным способом, а также незаконный оборот оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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