"Московский патруль": глава Федерации бокса ДНР скончался в реанимации после взрыва в ЖК

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в реанимации. Во время взрыва в элитном жилом комплексе "Алые паруса" ему оторвало ногу. Погиб и его охранник. За жизнь еще троих пострадавших борются медики.

Предположительно, взрывное устройство было заложено в холле подъезда незадолго до ЧП, а пронести его в ЖК мог обычный курьер. Следователями расследуется покушение на убийство, убийство общеопасным способом, а также незаконный оборот оружия.

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