Отцу четверых погибших под Красноярском детей предъявлено окончательное обвинение

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Отцу четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, предъявлено окончательное обвинение по факту причинения смерти по неосторожности, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В данный момент уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, уточнили в ведомстве.

В конце сентября прошлого года семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления.

Спустя время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. После этого умерли третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

По версии следствия, вечером 20 сентября отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности. После он допустил детей в помещение и к приему пищи в доме.

Отец семьи свою вину в данном преступлении признал. 3 февраля экспертиза подтвердила смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов.

Вместе с тем региональная прокуратура возбудила дело по факту гибели пятого ребенка – трехмесячного младенца, который скончался в феврале текущего года.

Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, причиной гибели могла стать асфиксия из-за рвотных масс. Точная причина будет установлена в результате химического и гистологического исследований.