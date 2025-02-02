Младенец умер в красноярской семье, в которой ранее четверо детей погибли от отравления

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Трехмесячный ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления в сентябре 2024 года погибли четверо детей. Об этом сообщается в телеграм-канале местной прокуратуры.

По данным ведомства, тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти нет, причиной гибели могла стать асфиксия из-за рвотных масс.

Ребенок был на грудном вскармливании, он не состоял на учете в медицинских учреждениях, заболеваний диагностировано не было, говорится в сообщении. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

На месте задействован Назаровский межрайонный прокурор. Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Организована процессуальная проверка, прокуратура контролирует ее результаты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

В конце сентября прошлого года семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления.

Спустя время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. После этого умерли третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

По версии следствия, вечером 20 сентября отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности. После он допустил детей в помещение и к приему пищи в доме.

Отец семьи свою вину в данном преступлении признал. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

Региональный СК 2 декабря по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды.

