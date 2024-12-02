СК: причиной смерти четырех детей в Красноярском крае стало отравление инсектицидами

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Причиной смерти четырех детей в Назаровском районе Красноярского края в сентябре стало отравление инсектицидами. Об этом пресс-служба регионального главка СК России сообщила в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что следствие получило результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы. По заключению экспертов, смерть детей наступила из-за острого отравления деструктивным ядом системного действия.

СК даст правовую оценку действиям отца погибших детей, так как, по данным следователей, накануне отравления мужчина обрабатывал помещение от насекомых инсектицидным аэрозолем.

В конце сентября родители с четырьмя детьми обратились в больницу с признаками отравления. Спустя время все дети скончались.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией инцидента правоохранители считали попадание в организм средства от насекомых. На поверхности посуды в доме найдены компоненты инсектицидного средства, также в помещении обнаружены баллоны с дихлофосом.