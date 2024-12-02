СК: причиной смерти четырех детей в Красноярском крае стало отравление инсектицидами

02 декабря, 13:36Происшествия
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"
Причиной смерти четырех детей в Назаровском районе Красноярского края в сентябре стало отравление инсектицидами. Об этом пресс-служба регионального главка СК России сообщила в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что следствие получило результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы. По заключению экспертов, смерть детей наступила из-за острого отравления деструктивным ядом системного действия.
СК даст правовую оценку действиям отца погибших детей, так как, по данным следователей, накануне отравления мужчина обрабатывал помещение от насекомых инсектицидным аэрозолем.
В конце сентября родители с четырьмя детьми обратились в больницу с признаками отравления. Спустя время все дети скончались.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией инцидента правоохранители считали попадание в организм средства от насекомых. На поверхности посуды в доме найдены компоненты инсектицидного средства, также в помещении обнаружены баллоны с дихлофосом.
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