14 ноября, 10:18Регионы
Ребенок родился у семьи, отравившейся в Красноярском крае
Фото: 123RF/johnalexandr
Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей. Об этом РИА Новости заявили в региональной прокуратуре.
По словам собеседника агентства, женщина родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске. Она уже выписана и находится дома с ребенком.
Кроме того, семья переехала из Красной Сопки и сейчас проживает в соседнем поселке, однако дом она не продавала. Между тем прокуратура проверит патронаж новорожденного в Назаровской центральной районной больнице.
Родители с четырьмя детьми из Красной Сопки обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время все дети умерли.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени.
Приоритетной версией случившегося правоохранители назвали попадание в организм средства от насекомых. На поверхности посуды в доме нашли компоненты инсектицидного средства, также обнаружены баллоны с дихлофосом.