Ребенок родился у семьи, отравившейся в Красноярском крае

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Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей. Об этом РИА Новости заявили в региональной прокуратуре.

По словам собеседника агентства, женщина родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске. Она уже выписана и находится дома с ребенком.

Кроме того, семья переехала из Красной Сопки и сейчас проживает в соседнем поселке, однако дом она не продавала. Между тем прокуратура проверит патронаж новорожденного в Назаровской центральной районной больнице.

Родители с четырьмя детьми из Красной Сопки обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время все дети умерли.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени.

Приоритетной версией случившегося правоохранители назвали попадание в организм средства от насекомых. На поверхности посуды в доме нашли компоненты инсектицидного средства, также обнаружены баллоны с дихлофосом.