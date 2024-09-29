Представитель производителя дихлофоса допрошен после гибели 4 детей под Красноярском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Следователи допросили представителя новосибирского производителя средств от насекомых, продукция которого была обнаружена в доме у отравившейся семьи в Красноярском крае, в качестве свидетеля, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Кроме того, в рамках расследования был остмотрен завод, на котором изготавливаются данные средства. Следователи изъяли эту продукцию для проведения дальнейших исследований.

Инцидент с отравлением семьи, проживающей с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, произошел 21 сентября. В тот день все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей удалось спасти и их уже выписали из больницы.

Кроме того, врачи сохранили ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования следователи изъяли все средства от насекомых после того, как судебно-химическая экспертиза подтвердила, что основной версией гибели детей является попадание в организм компонентов неустановленного средства от насекомых.

При этом Роспотребнадзор не выявил никаких опасных веществ в продуктах, которые были изъяты из магазина и дома красноярской семьи. Это было необходимо для того, чтобы проверить другую версию произошедшего, которая была выдвинута следователями, – употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.