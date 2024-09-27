Компоненты средства от насекомых найдены на шерсти кота отравившейся красноярской семьи

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Следы неустановленного средства от насекомых обнаружили на шерсти мертвого котенка, который был найден возле дома отравившейся в Красноярском крае семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Ветеринарная служба провела вскрытие животного, в ходе которого были изъяты и направлены на исследование образцы шерсти и внутренних органов. Сейчас специалисты ожидают результаты других экспертиз.

22 сентября родственники семьи нашли около дома мертвого котенка, который принадлежал пострадавшим от отравления родителям и их погибшим детям. Животное пришлось утилизировать на свалку бытовых отходов. Однако позже его биоматериалы были направлены на экспертизу.

Следователи уже изъяли все средства от насекомых из магазинов в красноярском поселке Красная Сопка для проведения экспертиз. Это произошло после того, как судебно-химическая экспертиза подтвердила, что основной версией гибели детей является попадание в организм компонентов неустановленного средства от насекомых.

Кроме того, ранее Роспотребнадзор не выявил никаких опасных веществ в продуктах, изъятых из магазина и дома красноярской семьи. Это было необходимо для того, чтобы проверить другую версию произошедшего, которая была выдвинута следователями, – употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.

Сам инцидент с отравлением семьи, проживающей с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, произошел 21 сентября. В тот день все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей удалось спасти и их уже выписали из больницы.

Кроме того, врачи сохранили ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

