СК: средства от насекомых изъяты из магазинов поселка под Красноярском, где погибли дети

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дихлофосы и иные средства против насекомых были изъяты из магазинов в красноярском поселке Красная Сопка для проведения экспертиз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи изъяли все средства от насекомых после того, как судебно-химическая экспертиза подтвердила, что основной версией гибели детей под Красноярском является попадание в организм компонентов неустановленного средства от насекомых.

При этом ранее Роспотребнадзор не выявил никаких опасных веществ в продуктах, которые были изъяты из магазина и дома красноярской семьи. Это было необходимо для того, чтобы проверить другую версию произошедшего, которая была выдвинута следователями, – употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.

Сам инцидент с отравлением семьи, проживающей с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, произошел 21 сентября. В тот день все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей удалось спасти и их уже выписали из больницы.

Кроме того, врачи сохранили ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

