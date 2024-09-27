СК: гибель детей под Красноярском связана с отравлением препаратом от насекомых

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Попадание в организм компонентов неустановленного средства от насекомых является основной версией гибели детей под Красноярском. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по предварительным результатам судебно-химической экспертизы.

Сейчас специалисты продолжают проводить судебно-химические экспертизы для установления полной картины произошедшего.

Родители и их четверо детей из села Красная Сопка обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей уже выписали из больницы, а врачам удалось спасти ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Позже стало известно, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи ранее называли в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. Так, Роспотребнадзор не обнаружил никаких опасных веществ в продуктах, которые были изъяты из магазина и дома семьи для проведения экспертиз.

