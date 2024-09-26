Точные причины смерти отравившихся детей под Красноярском установят после экспертиз

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Специалисты установят точные причины смерти четырех детей в поселке Красная Сопка Красноярского края не менее чем через месяц. Они будут известны после проведения судебно-медицинских экспертиз. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца. Необходимо проведение дополнительных исследований", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что предварительные результаты экспертиз показали отравление из-за воздействия неустановленного токсического вещества. В данный момент специалисты Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы пытаются установить это вещество.

Кроме того, для химической экспертизы биологический материал погибших детей доставили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ в Москве.

Следователи также ожидают окончательные результаты исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели безопасности проб пищевых продуктов, которые изъяли из дома и магазина, где семья покупала продукты.

Семья из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Через некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось, после чего оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

Родители погибших детей выписаны из больницы. Врачам удалось сохранить ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. Похороны детей пройдут в ближайшее время.

По факту случившегося было возбуждено уголовое дело. По данным следствия, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Сейчас следователи называют в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. При этом превышения уровня опасных веществ в продуктах семьи не было обнаружено, однако другая экспертиза показала наличие в анализах следов вещества из состава инсектицидного средства от насекомых.