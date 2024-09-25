Родственники отравившейся красноярской семьи нашли около дома мертвого котенка

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Родственники семьи, которая отравилась в Красноярском крае, обнаружили рядом с домом мертвого котенка домочадцев. Об этом РИА Новости сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Тело животного было найдено 22 сентября, то есть на следующий день после отравления всех членов семьи. Родственникам пришлось утилизировать погибшего котенка на свалку бытовых отходов. Однако следователи отыскали его и отправили биоматериалы животного на экспертизу.

В ведомстве отметили, что пока неизвестна причина смерти котенка. Следователи продолжают допрос свидетелей и выполнение других мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Через некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось, после чего оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Однако врачам удалось сохранить ребенка у отравившейся матери, которая находилась на 9-м месяце беременности.

По факту произошедшего следователи завели дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи называют в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

При этом превышения уровня опасных веществ в продуктах семьи не было обнаружено, однако другая экспертиза показала наличие в анализах отравившейся следов вещества из состава инсектицидного средства от насекомых.

