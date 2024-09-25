СК РФ: превышения вредных веществ в пище семьи из Красноярского края не выявили

Фото: прокуратура Красноярского края

Специалисты не обнаружили превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья из села Красная Сопка Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как уточнили в ведомстве, следователи изъяли из магазина на проверку пельмени и курицу, а также взяли пробы продуктов, хранившихся в доме отравившейся под Красноярском семьи, – бульона, приправы, кетчупа, зельца, курицы с картофелем, тушеной рыбы, домашних яиц.

Кроме того, анализ питьевой воды не показал превышения нормируемых микробиологических показателей.

Употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля являются основными версиями гибели детей под Красноярском, подчеркнули в СК.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего следователи завели дело. По версии СК, перед отравлением семья съела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Спустя время следователи заявили, что дети могли погибнуть из-за неустановленного токсичного вещества. Была выдвинута версия, что отравление произошло из-за аэрозольного препарата от насекомых.

Позже экспертиза показала наличие в анализах членов семьи следов вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.

