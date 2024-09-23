Россельхознадзор: магазин под Красноярском, где отравилась семья, работал без документов

Фото: Прокуратура Красноярского края

Магазин "Олимп" продавал продукты для жителей Назаровского района Красноярского края с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю после проведения проверки в связи с отравлением семьи после обеда курицей и пельменями.

"Основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость", – сказано в сообщении.

Всего, как установило ведомство, за этот год на продукцию животного происхождения оформлен 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД).

Семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, после чего они скончались в больнице.

На следующий день в больнице скончался третий пострадавший ребенок, а в ночь на 23 сентября –четвертый.

По факту произошедшего следователи завели дело. Было установлено, что перед тем, как отравиться, семья употребляла курицу и пельмени, которые они приобрели в местном магазине. После этого оттуда были изъяты все полуфабрикаты и курица.

СК установил, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы для выявления точной причины смерти.

