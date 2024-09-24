В Минздраве рассказали о состоянии родителей, отравившихся с детьми под Красноярском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Супруги, четверо детей которых погибли в результате отравления в Назаровском районе Красноярского края, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Пациенты в сознании, они находятся под наблюдением врачей.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались.

На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался четвертый ребенок – девочка 12 лет.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело. По данным следствия, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Вскоре выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Спустя время следователи заявили, что дети могли погибнуть из-за неустановленного токсичного вещества. При этом, как ранее сообщала прокуратура, семья могла пострадать от продукции собственного хозяйства.

Основной версией трагедии стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых. В региональном СУ СК сообщали, что дом, в котором проживала отравившееся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, а дети в это время гуляли на улице. Однако судмедэкспертиза не обнаружила в организмах членов семьи средства от мух.