СК: дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывался дихлофосом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Дом в Красноярском крае, где жила отравившаяся семья, в день происшествия обрабатывали дихлофосом. Об этом РИА Новости заявили в ГСУ СК РФ по региону.

В тот день, как уточняют следователи, дети гуляли на улице, а после вернулись домой, где мать начала готовить ужин.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, после чего оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего следователи возбудили дело. По версии СК, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Следователи уже изъяли из торговой точки все полуфабрикаты и курицу.

Позже следователи заявили, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. При этом, как предполагает прокуратура, семья могла пострадать от продукции собственного хозяйства, так как видеозапись не подтвердила, что семья покупала курицу в местном магазине.

СМИ также сообщили, что в доме в шкафах на кухне обнаружен порошок светлого цвета в пакетах без маркировки. В настоящее время еще не установлено, что это за вещество.

