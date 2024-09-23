ТАСС: семья из Красноярского края могла отравиться продукцией собственного хозяйства

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Семья из Красноярского края, где от отравления погибли четверо детей, могла пострадать от продукции собственного хозяйства, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве объяснили, что в семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные. При этом видеозапись не подтвердила, что семья покупала куриное мясо в местном магазине.

"Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине, помимо пельменей, курицу. Однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона", – пояснили в прокуратуре.

По словам источника агентства, в доме в шкафах на кухне также обнаружили порошок светлого цвета в пакетах без маркировки. В настоящее время еще не установлено, что это за вещество.

Со слов матери также выяснилось, что дети могли сами сварить и употребить в пищу пельмени, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам женщины, она приобрела в местном магазине сырую курицу, пельмени и приправу. После женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу.

"В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. В вечернее время женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети – пельмени. Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы", – говорится в сообщении.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратилась в медучреждение с признаками пищевого отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, в результате чего оба скончались в больнице. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего возбудили дело. По версии следствия, перед отравлением семья ела курицу и пельмени, которые были закуплены в местном магазине. Для проведения экспертиз сотрудники СК изъяли из торговой точки все полуфабрикаты и курицу. Выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Позже следователи заявили, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы для выявления точной причины смерти.