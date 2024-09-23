СК: отец погибших детей в Красноярском крае единственный принял лекарство

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Отец детей, которые скончались в результате отравления неизвестным токсическим веществом в Красноярском крае, был единственный из всей семьи, кто выпил лекарство после того, как почувствовал себя плохо. Об этом он сообщил во время дачи показаний ГСУ СК по региону, передает ТАСС.

На допросе мужчина рассказал, что все члены его семьи почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Сперва недомогание проявилось у детей, а уже после у родителей. Симптомы, как утверждает отец семейства, были у всех одинаковые – тошнота, рвота, боль в животе. Однако выпил таблетки для облегчения самочувствия лишь мужчина. При этом состояние его здоровья не улучшилось, отметил отец семьи.

"Спустя время дочь потеряла сознание, пока он нес ее до машины, чтобы увезти в больницу. Он вызвал скорую помощь. Скорая помощь доставила жену и детей в больницу, следом его сестра увезла его в больницу. Смутно помнит, что чувствовал, как по дороге стало темнеть в глазах, кружилась голова", – заявил мужчина региональным следователям.

Он также сообщил во время допроса, что его жена купила в местном магазине продукты, в том числе курицу и пельмени, из которых и был приготовлен обед и ужин для всей семьи.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону агентству, региональные следователи теперь приступили к допросу матери погибших от отравления детей, которая также находится в больнице.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратилась в медучреждение с признаками пищевого отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, в результате чего оба скончались в больнице.

На следующий день в медучреждении скончался третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего возбудили дело. По версии следствия, перед отравлением семья ела курицу и пельмени, которые были закуплены в местном магазине. После этого сотрудники СК изъяли из торговой точки все полуфабрикаты и курицу.

Позже СК заявил, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы для выявления точной причины смерти.

