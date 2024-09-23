Мать умерших в Красноярском крае детей сказала, что не клала в еду посторонние вещества

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Мать погибших от отравления детей в Красноярском крае рассказала, что не добавляла в еду никаких посторонних веществ во время приготовления. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК.

По словам женщины, она купила в местном магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром пельмени ела она сама, ее муж и двое детей, а во время обеда дети сварили их себе самостоятельно. Вечером женщина с супругом ела картошку с курицей, а дети – пельмени.

Признаки отравления у семьи проявились утром 21 сентября.

Как рассказал брат отца семейства Алексей, мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Супруга – не знаю, я ее состоянием пока не интересуюсь", – сказал он, добавив, что выяснением обстоятельств сейчас занимаются следователи.

По словам мужчины, семья была работящей и в ней никогда не было конфликтов. Он также отметил, что если в смерти четырех детей от отравления виноват владелец магазина, то он обязательно ответит за случившееся.

В свою очередь, продавщица магазина утверждает, что купленные семьей пельмени хранились с соблюдением всех норм, а продукты качественные и сертифицированные.

"Мы тут самолепкой не занимаемся", – приводит слова женщины RT.

По словам продавщицы, стоят эти пельмени около 200 рублей и их "покупает вся деревня". Мать погибших детей приобрела пельмени в четверг, добавила женщина.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Согласно версии следствия, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Следователи уже изъяли из торговой точки все полуфабрикаты и курицу. Выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Позже следователи заявили, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. При этом, как предполагает прокуратура, семья могла пострадать от продукции собственного хозяйства, так как видеозапись не подтвердила, что семья покупала курицу в местном магазине.

Журналисты сообщили, что в доме в шкафах на кухне был обнаружен порошок светлого цвета в пакетах без маркировки. В настоящее время не установлено, что это за вещество. Также появилась информация, что дом, где жила отравившаяся семья, в день происшествия обрабатывали дихлофосом.