Родители погибших от отравления детей под Красноярском выписаны из больницы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Родителей погибших от отравления детей в Красноярском крае выписали из больницы, передает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

"Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации", – уточнил собеседник агентства.

Также врачам удалось сохранить ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. Похороны погибших детей пройдут в ближайшее время.

Родители вместе с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Через некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось, после чего оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего следователи завели дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи называют в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. При этом превышения уровня опасных веществ в продуктах семьи не было обнаружено, однако другая экспертиза показала наличие в анализах следов вещества из состава инсектицидного средства от насекомых.