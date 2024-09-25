25 сентября, 12:32Происшествия
Родители погибших от отравления детей под Красноярском выписаны из больницы
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"
Родителей погибших от отравления детей в Красноярском крае выписали из больницы, передает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.
"Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации", – уточнил собеседник агентства.
Также врачам удалось сохранить ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. Похороны погибших детей пройдут в ближайшее время.
Родители вместе с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Через некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось, после чего оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.
По факту произошедшего следователи завели дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.
Следователи называют в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. При этом превышения уровня опасных веществ в продуктах семьи не было обнаружено, однако другая экспертиза показала наличие в анализах следов вещества из состава инсектицидного средства от насекомых.
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