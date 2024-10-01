СК заявил, что в доме отравившейся красноярской семьи были проблемы с вентиляцией

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Глава семьи из Красноярского края, где из-за отравления погибли четверо детей, на повторном допросе рассказал, что в доме были проблемы с вентиляцией и повышенной влажностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета.

По данным ведомства, отец семейства рассказал о проблемах с циркуляцией воздуха в доме, связанных с отсутствием вытяжки.

"До покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в доме есть повышенная влажность, из-за чего в том числе отклеиваются обои. Остальную картину происшествия он описал точно такую же, что и при первом допросе", – добавили в СК.

Следствие уточнило, что мать погибших детей дала такие же показания.

21 сентября стало известно об отравлении красноярской семьи с четырьмя детьми. В тот день все члены семейства обратились в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия, у всех были выявлены признаки пищевого отравления в виде тошноты и рвоты.

Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей удалось спасти, они уже выписаны из больницы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

В рамках расследования следователи изъяли все средства от насекомых после того, как судебно-химическая экспертиза подтвердила, что основной версией гибели детей является попадание в организм компонентов неустановленного средства от насекомых.