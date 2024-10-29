Средство от насекомых могло стать причиной гибели детей в поселке под Красноярском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Приоритетной версией отравления четырех детей в поселке Красная Сопка под Красноярском является попадание в организм средства от насекомых. Об этом со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

Там уточнили, что на поверхности посуды в доме были обнаружены компоненты инсектицидного средства. В доме также были найдены баллоны с дихлофосом.

Родители вместе с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Позже стало известно, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи называли в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.