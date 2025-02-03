Экспертиза подтвердила смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) Минздрава России подтвердила, что четверо детей из поселка Красная Сопка под Красноярском погибли из-за острого отравления инсектицидами. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом системного действия, уверены эксперты. Таким образом, результаты исследования не противоречат комиссионной СМЭ, специалисты которой пришли к аналогичным выводам.

Трагедия произошла в сентябре 2024 года, когда семья из шести человек была госпитализирована с признаками отравления. Сначала погибли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, затем скончалась 11-летняя девочка и следом – 12-летняя девочка.

Отец семейства и его беременная супруга выжили. По версии следствия, незадолго до инцидента отец погибших обработал помещения средством от насекомых, а потом допустил детей в помещение и к приему пищи. Свою вину мужчина признал.

Позже, в феврале 2025 года, в семье скончался пятый ребенок. Трехмесячный малыш, который родился после инцидента с отравлением, мог задохнуться из-за рвотных масс, предположили в местной прокуратуре.

