Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 73

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Число отравившихся шаурмой жителей города Кунгура Пермского края выросло до 73, пострадали 25 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, врачи в больнице оказывают помощь 66 людям, в числе которых 24 ребенка.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в связи с массовым отравлением по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

СК совместно с Роспотребнадзором проводил проверку места происшествия, в ходе которой была изъята документация. Правоохранители допросили сотрудников предприятия общественного питания и провели судебную экспертизу. Работа кафе временно приостановлена.