03 февраля, 10:06Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 73
Фото: телеграм-канал SHOT
Число отравившихся шаурмой жителей города Кунгура Пермского края выросло до 73, пострадали 25 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным ведомства, врачи в больнице оказывают помощь 66 людям, в числе которых 24 ребенка.
Ранее следствие возбудило уголовное дело в связи с массовым отравлением по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
СК совместно с Роспотребнадзором проводил проверку места происшествия, в ходе которой была изъята документация. Правоохранители допросили сотрудников предприятия общественного питания и провели судебную экспертизу. Работа кафе временно приостановлена.
ГОСТ на шаурму окончательно утвердят в 2025 году