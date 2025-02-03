Рабочие начали восстанавливать подъезд в ЖК "Алые паруса" после взрыва

Рабочие начали восстанавливать подъезд в ЖК "Алые паруса". Там произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и пострадали трое.

После того, как было снято оцепление, специалисты приступили к разбору конструкций дома. В подъезд до окончания работ пускать не будут.

В результате покушения был убит Армен Саркисян. Он возглавлял Федерацию бокса ДНР и основал добровольческий батальон "Арбат". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.