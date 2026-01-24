Движение транспорта в Северо-Западном тоннеле восстановлено

Фото: depositphotos/dimaberkut

Движение автотранспорта в Северо-Западном тоннеле восстановлено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на данном участке дороги было затрудено движение из-за возгорания автомобиля. В связи с этим водителей просили искать пути объезда.

Также на месте ЧП работали оперативные службы города. Подробности произошедшего выясняются.

Кроме того, в столичном Дептрансе предупредили, что до 31 мая движение автотранспорта ограничено на участке улицы 2-й Магистральной. Ограничения связаны с проведением инженерных работ. Для проезда недоступно две полосы на участке улицы от дома 3, строения 9, до дома 5, строения 4.