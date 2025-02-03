Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 19:15

Происшествия

Глава "Ахмата" Алаудинов выразил соболезнования пострадавшим при взрыве в Москве

Глава "Ахмата" Алаудинов выразил соболезнования пострадавшим при взрыве в Москве

Новости часа: нейрохирургическую помощь в Москве оказывают в 14 больницах

СК по Москве возбудил уголовное дело после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Стали известны подробности подготовки покушения на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна

Два автобуса столкнулись в районе Солнцево

Глава Федерации бокса ДНР Саркисян скончался в больнице после покушения в Москве

Машина перевернулась на Алтуфьевском шоссе

Новости регионов: в Красноярском крае умер младенец в семье, где погибли 4 ребенка

После взрыва в ЖК "Алые паруса" погибли два человека

Пожар в павильоне № 59 на ВДНХ мог начаться из-за короткого замыкания

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате взрыва в Москве. Он отметил, что смерть главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна стала большой потерей не только для армянского народа, но и для всей России.

Алаудинов назвал произошедшее "ударом в спину" и пообещал "бить врага до тех пор, пока он не перестанет существовать". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина КузнеченковаАнгелина Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика