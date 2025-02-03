Глава "Ахмата" Алаудинов выразил соболезнования пострадавшим при взрыве в Москве

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате взрыва в Москве. Он отметил, что смерть главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна стала большой потерей не только для армянского народа, но и для всей России.

Алаудинов назвал произошедшее "ударом в спину" и пообещал "бить врага до тех пор, пока он не перестанет существовать". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.