Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Стамбуле

Фото: depositphotos/vchalup2

В ряде районов Стамбула были зафиксированы ощутимые подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 5,2 балла. Об этом сообщила пресс-служба обсерватории Кандилли.

Эпицентр сейсмособытия располагался у города Сындыргы в провинции Балыкесир, а очаг залегал на глубине около 11 километров.

При этом Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщает о несколько меньшей магнитуде – 5,1.

Также отмечается, что землетрясение произошло в районе, где ранее уже была зафиксирована мощная сейсмическая активность магнитудой 6,1. Тогда обрушилось одно здание и пострадали несколько человек.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате нового толчка уточняется.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у побережья Камчатки. Его эпицентр располагался в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг находился на глубине 59,4 километра.