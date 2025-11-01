Сейсмолог Завьялов: перемещение плит в Тихом океане может привести к землетрясению

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

У российских ученых нет подтвержденных данных о том, что тектоническая плита Эксплорер в северной части Тихого океана разрушается. Однако такие процессы способны вызвать землетрясение или цунами в Западном полушарии, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктора физико-математических наук Алексея Завьялова.

Ученый предположил, что зарубежные коллеги могли использовать данные GPS, наблюдая не распад плиты, а процесс субдукции – погружение или "подползание" плиты Эксплорер под Североамериканскую плиту.

"В этом районе, вероятно, произошло зацепление одной плиты за другую, локальное перемещение плит приостановилось, образовалась сейсмическая брешь, начали копиться тектонические напряжения, которые могут разрядиться путем землетрясения", – отметил Завьялов.

Последствия такого события будут зависеть от нескольких факторов: места расположения очага землетрясения – на море или на суше, а также его глубины и близости к населенным пунктам Канады и Северной Америки. При подводном расположении очага возможно образование цунами, пояснил эксперт.

Ученые утверждали, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане начала разрушаться под воздействием внутреннего напряжения. Также отмечалось, что соседний разлом в плите Хуан-де-Фука способен вызвать катастрофическое землетрясение, которое станет крупнейшей природной катастрофой в истории Северной Америки.