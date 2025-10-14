Эксперт Кислов: климатическая точка невозврата наступит при необратимых изменениях

Фото: 123RF/adfoto

Климатическая точка невозврата наступит тогда, когда произойдут необратимые изменения, при которых может начаться интенсивное разрушение Западно-Антарктического ледникового щита или остановка Северо-Атлантической термохалинной циркуляции. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

"Такие явления могут ожидать нас при потеплении на несколько градусов, тогда как текущее потепление составляет всего 1,4. В истории Земли уже бывали подобные температурные аномалии – например, 5 тысяч лет назад, что в геологических масштабах совсем недавно, наблюдалась похожая ситуация, и природа с биосферой успешно с ней справились", – сказал он.

По данным международного доклада Global Tipping Points, Земля уже достигла первой климатической точки невозврата, которая связана с увеличением концентрации парниковых газов. Исследование, проведенное при участии Университета Эксетера и финансированное фондом Джеффа Безоса, показало, что средняя температура планеты выросла примерно на 1,4 градуса по сравнению с концом XIX века, что послужило началом самого масштабного за всю историю процесса обесцвечивания кораллов.

По их мнению, вслед за кораллами к критическим порогам приближаются ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса.

В свою очередь, Кислов назвал утверждение о точке невозврата преждевременным, поскольку у природных систем и самого человека как вида существует определенная амплитуда возможных изменений, и текущие колебания пока не превышают этот диапазон.

Эксперт подчеркнул, что эффекты от небольшого потепления все же видны. Например, в крупных городах усиливаются волны тепла, представляющие угрозу для населения, учащаются экстремальные ливневые осадки и продолжается подъем уровня Мирового океана. Однако он полагает, что оснований для паники нет. Текущие процессы требуют превентивных мер, уверен Кислов.

"Что касается будущего: по самым оптимистичным сценариям потепление продолжится до середины столетия с последующим замедлением, но это потребует колоссальных усилий по переходу на альтернативные источники энергии", – объяснил он.

Кислов добавил, что если эмиссия парниковых газов сохранится на текущем уровне, то к концу века может потеплеть на 5 градусов, и тогда могут начаться необратимые последствия.

Ранее российские ученые из Института озероведения РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима. По данным экспертов, это связано с климатическими вариациями региона и глобальным потеплением.

