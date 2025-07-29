Российские ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера

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Российские ученые из Института озероведения РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима, сообщила РИА Новости пресс-служба исследовательского центра.

По данным экспертов, изменения связаны с климатическими вариациями региона и глобальным потеплением. Среднегодовая температура Ладоги с 2013 года выросла на два градуса по сравнению с началом XX века (до 4,5 градуса), а в 2020-м достигла 6,5 градуса.

В последние 30 лет растет количество теплых зим и продолжительность теплого периода в районе Ладожского озера в целом.

Последствия глобального потепления видны по всему миру. Ученые подсчитали, что за три десятилетия значительно увеличилось число экстремально жарких дней. Особенно изменения коснулись некоторых районов Африки, Азии и Ближнего Востока.

Предстоящей осенью специалисты ожидают серьезные изменения и в России. Они предупредили о высокой вероятности природных катаклизмов в ближайшие месяцы. Москву могут накрыть грозовые ливни небывалой интенсивности или, наоборот, прийти серьезная засуха.