"Техно": компания Figure AI представила второе поколение человекоподобного робота

Команда программы "Техно" сделала подборку новостей из мира IT.

Американская робототехническая компания Figure AI представила второе поколение человекоподобного робота Figure. Он получил новый корпус, который теперь играет роль экзоскелета, увеличенную батарею и новую конструкцию стопы, которая имеет человекоподобную форму и размер. Также изменились и руки: они стали больше походить на человеческие. Голова оснащена световыми индикаторами для визуальной коммуникации. Шея, выполненная из сетчатого материала, обеспечивает подвижность и позволяет роботу имитировать движения человеческой головы. В компании видят потенциал применения таких роботов в повышении производительности и безопасности за счет автоматизации выполнения опасных и монотонных задач.

В Сети обнаружили новый вирус-шпион, который может оказаться в смартфонах с системой Android. Вирус маскируется под системные приложения и финансовые сервисы, включает сбор и передачу списка контактов с зараженного девайса, а также данных журнала звонков и списка установленных приложений.

Подробнее – в программе "Техно".

