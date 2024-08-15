Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 12:45

Технологии

"Техно": компания Figure AI представила второе поколение человекоподобного робота

"Техно": компания Figure AI представила второе поколение человекоподобного робота

"Техно": аферисты научились красть данные пользователей через сервисы-ускорители в РФ

"Техно": мошенники стали красть данные пользователей через сервисы-ускорители для YouTube

Более 160 тыс исследований выполнили в регионах благодаря столичной медплатформе с ИИ

Новости часа: к медплатформе Москвы с ИИ присоединились еще 4 региона РФ

Новости часа: четыре российских региона подключили к столичной медплатформе с ИИ

"Техно": какие инновационные сервисы появились в московских отелях

"Техно": столичные отели внедрили инновационные сервисы

Новости часа: 4 региона подключились к медиаплатформе Москвы с искусственным интеллектом

Четыре региона подключились к столичной медицинской платформе с ИИ

Команда программы "Техно" сделала подборку новостей из мира IT.

Американская робототехническая компания Figure AI представила второе поколение человекоподобного робота Figure. Он получил новый корпус, который теперь играет роль экзоскелета, увеличенную батарею и новую конструкцию стопы, которая имеет человекоподобную форму и размер. Также изменились и руки: они стали больше походить на человеческие. Голова оснащена световыми индикаторами для визуальной коммуникации. Шея, выполненная из сетчатого материала, обеспечивает подвижность и позволяет роботу имитировать движения человеческой головы. В компании видят потенциал применения таких роботов в повышении производительности и безопасности за счет автоматизации выполнения опасных и монотонных задач.

В Сети обнаружили новый вирус-шпион, который может оказаться в смартфонах с системой Android. Вирус маскируется под системные приложения и финансовые сервисы, включает сбор и передачу списка контактов с зараженного девайса, а также данных журнала звонков и списка установленных приложений.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика