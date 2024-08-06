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06 августа, 15:45

Технологии

"Техно": создана программа, с помощью которой человек может печатать глазами

"Техно": создана программа, с помощью которой человек может печатать глазами

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На столичном рынке появились девайсы, которыми человек может управлять глазами, жестами или силой мысли. Так, в РФ создана программа, при помощи которой человек может печатать глазами.

Кроме того, есть интерактивный LCD-экран, который распознает движения рук. Ими можно листать страницы сайтов или запускать видео. Система датчиков и камер распознает руку и каждый палец по отдельности и присваивает им определенные значения. Затем искусственный интеллект считывает движения пальцев благодаря компьютерному зрению и позволяет управлять контентом на экране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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