"Техно": создана программа, с помощью которой человек может печатать глазами

На столичном рынке появились девайсы, которыми человек может управлять глазами, жестами или силой мысли. Так, в РФ создана программа, при помощи которой человек может печатать глазами.

Кроме того, есть интерактивный LCD-экран, который распознает движения рук. Ими можно листать страницы сайтов или запускать видео. Система датчиков и камер распознает руку и каждый палец по отдельности и присваивает им определенные значения. Затем искусственный интеллект считывает движения пальцев благодаря компьютерному зрению и позволяет управлять контентом на экране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

