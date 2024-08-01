Новости мира: крупный лесной пожар подошел вплотную к Мадриду

Крупный лесной пожар подошел вплотную к Мадриду. Известно, что в пригородах на западе столицы Испании уже объявлена эвакуация. Правоохранители уверены, что леса были подожжены людьми намеренно. Всего за сутки огонь охватил уже две тысячи гектаров леса. Экологи сообщили о полном уничтожении редких лесов на берегах рек Альберче и Кофио.



В столице Пакистана тоже бушует стихия – в Исламабаде зафиксировали наводнение. В Сети появились кадры, где пешеходы передвигались по улицам по пояс в воде, под которой уже скрылись машины. При этом аномальный для этого времени года в регионе дождь не прекращается.

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