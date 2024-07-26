Новости регионов: в Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище

В Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Как сообщили в МЧС, вода затопила один поселок и угрожает еще трем. В общей сложности там проживают около двухсот человек. Идет эвакуация людей. В Карабашском городском округе введен режим ЧС.

В Ульяновске в многоэтажке произошел пожар. В огне погибли три человека, в том числе двухлетний ребенок. По предварительным данным МЧС, причиной стал взрыв самогонного аппарата с газовой горелкой. Пострадали еще три человека, их экстренно госпитализировали.

Суд арестовал второго аниматора квеста "Дом ужасов", где произошел пожар, в котором сгорели две девушки. Как уточняется, в квесте он исполнял роль маньяка с бензопилой. В СИЗО он пробудет до конца сентября.

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