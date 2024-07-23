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Новости

23 июля, 23:15

Происшествия

СК задержал владельца квест-парка в Махачкале, где погибли две девушки

СК задержал владельца квест-парка в Махачкале, где погибли две девушки

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Две девушки сгорели во время прохождения квеста в Махачкале. По сюжету они должны были выбраться из помещения, но там начался пожар.

Квест проходил в квест-парке "Доме Ужасов", которым владеет участник КВН Гусейн Ибрагимов. По данным на 23 июля, он задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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