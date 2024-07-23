СК задержал владельца квест-парка в Махачкале, где погибли две девушки

Две девушки сгорели во время прохождения квеста в Махачкале. По сюжету они должны были выбраться из помещения, но там начался пожар.

Квест проходил в квест-парке "Доме Ужасов", которым владеет участник КВН Гусейн Ибрагимов. По данным на 23 июля, он задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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