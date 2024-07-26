Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление "Коломенского" полностью завершится до 2026 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Зафиксированы объективные показатели улучшения экологии в Москве, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот столицы с начала навигации, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.