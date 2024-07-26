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Новости

26 июля, 18:15

Новости

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Собянин: в "Коломенском" будет создано уникальное современное пространство

"Мой район. Новости": главный дом усадьбы Соллогуба на Пресне будет отреставрирован

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Собянин сообщил, какие новые объекты появятся на набережной в "Коломенском"

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

Новости часа: до 2025 года планируется завершить строительство двух метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление "Коломенского" полностью завершится до 2026 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Зафиксированы объективные показатели улучшения экологии в Москве, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот столицы с начала навигации, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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