Акулова: зафиксированы объективные показатели улучшения экологии в Москве

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В Москве зафиксированы объективные показатели улучшения экологии, в том числе увеличение видов животных и растений. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала гендиректор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова.

По ее словам, возвращаются виды, которые ранее исчезли из экосистемы столицы.

"Это, например, птицы осоед, черный коршун, зеленый дятел, лесной голубь клинтух, иволга. Также вернулась каменная куница, которую последний раз видели 10 лет назад", – отметила Акулова.

Это происходит благодаря созданию так называемых экологических коридоров, по которым животные могут перемещаться. Как подчеркнула инженер-эколог, активное озеленение создает хорошие условия для насекомых, которые становятся пищей для животных.

Также Акулова обратила внимание на важность просветительской и волонтерской работы по теме экологии.

"Нужны различные волонтерские движения и более масштабные инициативы на городском уровне. Причем работать нужно с разными возрастными группами: от детей до пенсионеров. Мы с командой на наших мероприятиях видим, как живо и искренне дети откликаются на различные активности по экологическим темам, как много неравнодушия среди работающего населения, с каким удовольствием вопросами озеленения занимаются пенсионеры", – добавила она.

Баланс озеленения при этом нужно поддерживать на всей территории Москвы.

В начале июля доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Людмила Емельянова спрогнозировала изменение фауны в Москве из-за жары. Биогеограф отметила, что, помимо богомолов и медуз, в столичном регионе может появиться больше черепах и жуков-оленей. Однако в будущем популяция этих видов начнет сокращаться.

Некоторые представители видов встречались в столичном регионе и до аномальной жары, но в небольшом количестве. Их стало больше из-за подходящих им погодных условий.