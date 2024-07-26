Экоцентр "Красная сосна" вновь открыл двери для посетителей

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В национальном парке "Лосиный Остров" снова заработал экоцентр "Красная сосна" столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает портал мэра и правительства Москвы.

Там можно попасть на экскурсии или мастер-классы. Опытные специалисты предлагают познавательные экологические и этнографические программы, которые помогут детям и взрослым больше узнать об окружающем мире и приобрести полезные для экологии привычки.

В экоцентре запланирован цикл зеленых мероприятий. Все они начнутся в 12:00 на 12-й линии Красной Сосны (дом 28). Добраться туда можно от станции Ростокино МЦК.

Например, 27 июля желающие могут прийти на мастер-класс по изготовлению поморских козуль – обрядовой выпечки из ржаного теста. Также гости попробуют себя в качестве ремесленников, смолов муку на настоящих жерновах.

28 июля пройдет мастер-класс по травяному ткачеству. Там можно будет научиться ткать ковры из ароматных летних трав. Во время занятия участников ждет множество интересных фактов о цветах, злаках и травах, растущих на лугу экоцентра.

29 июля, в Международный день тигра, гости узнают о больших кошках России. На мероприятие приедут ветеринарные врачи фонда "Госпиталь дикой природы" и расскажут о том, как лечат тигров, попавших в беду. Эти и другие мероприятия будут бесплатными.

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" столичные культурные центры проводят мероприятия на открытых площадках с 24 по 30 июля. Желающие могут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному и художественному искусству, а также в спортивных и семейных тренировках.

