Культурные центры Москвы проведут мероприятия в рамках летнего фестиваля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Культурные центры столицы в период с 24 по 30 июля проведут на своих открытых площадках мероприятия, которые будут организованы в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", передает портал мэра и правительства города.

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно побывать на мастер-классах по декоративно-прикладному и художественному искусству, а также на спортивных и семейных тренировках.

24 июля на площадке культурного центра "Загорье", который расположен в ЮАО по адресу Кантемировская улица, дом 4, корпус 2, состоится мастер-класс "Сочини сказку". Посетители смогут придумать собственное произведение, воспользовавшись методикой Джанни Родари. Ее суть сводится к построению сюжета рассказа по определенной схеме. Чтобы помочь гостям, организаторы зададут им наводящие вопросы о героях, их репликах и месте действия. Занятие начнется в 16:00.

Другой мастер-класс "Ступенька к творчеству" состоится 25 июля в 14:00 на площадке библиотеки № 44 имени В. Г. Короленко. Она находится в САО по адресу Флотская улица, дом 25. На него смогут прийти и те, кто не умеет рисовать. Гости примут участие в беседе о русской живописи и основах искусствознания для детей, после чего приступят к поэтапному рисованию.

Для любителей создавать поделки из необычных материалов будет организован творческий мастер-класс "Ловец снов". Занятие пройдет 27 июля на площадке культурного центра "Гармония", который тоже расположен в САО по адресу Дубнинская улица, дом 73а. Начало запланировано на 12:00.

Участники этого мероприятия смогут овладеть техникой плетения узелков, а также научатся делать ловец снов с помощью деревянной основы, ниток и мелкой фурнитуры. Для посещения занятия гостям будет необходимо зарегистрироваться.

Затем 29 июля в 10:00 и 14:00 в парке "Озеропарк" пройдут мастер-классы по рисованию акварелью. В качестве их организатора выступит объединение культурных центров Зеленограда. Во время занятий все участники создадут картину. При этом за ходом их работы будет наблюдать опытный педагог Дарья Смирнова.

Групповые тренировки, которые организует культурный центр "Доброволец", пройдут 29 июля в том же парке рядом с корпусом 1002. Так, с 18:00 до 19:00 москвичи и гости города смогут побывать на мастер-классе по тэг-регби. Это бесконтактная командная игра, которая была создана на основе правил классического регби.

Также там пройдет мастер-класс по катанию на роликах. Побывать на нем удастся с 19:00 до 20:00. В тренировке смогут принять участие как те, у кого есть собственные ролики, так и те, у кого их нет. В парке можно будет взять напрокат шесть комплектов с одноразовыми носками. Участники занятия также смогут заняться слэклайном, то есть хождением по канату, и потренироваться в равновесии и балансе.

Там же 25 июля в 18:00 начнется концерт "Музыкальные четверги", в рамках которого выступит вокально-инструментальная группа On Air Project. Коллектив состоит из зеленоградских музыкантов Нины Бочкаревой, которая является автором песен и стихов, Юрия и Михаила Пашниных. Организатором мероприятия тоже стал культурный центр "Доброволец".

Между тем в парке "Сокольники" 26 июля пройдет праздник "Танцевальные истории "Московского долголетия". Масштабное тематическое мероприятие проводится в рамках проекта ежегодно. В этот раз в нем примут участие 18 танцевальных пар и 10 коллективов, которые посоревнуются за звание лучших танцоров.