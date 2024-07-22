Светлана Акулова пригласила москвичей участвовать в конкурсе "Городское садоводство"

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Председатель жюри конкурса "Городское садоводство" Светлана Акулова пригласила москвичей принять участие в конкурсе лучших идей озеленения придомовых территорий и ландшафтного дизайна, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Очень рада вас всех видеть сегодня здесь на нашем торжественном мероприятии. <…> Наша Москва развивается стремительно: технологии, красивые здания, сооружения, невероятное красивые бульвары, электробусы, речной транспорт. И не забывает Москва о благоустройстве, но это все такой наряд, красивое платье, а душа Москвы живет во дворах, у нас, у москвичей. И именно вы делаете ее такой красивой, чистой, зеленой. Нам очень приятно, что в нашем конкурсе участвует большое количество жителей Москвы. И для меня было удивление, уже знают о нашем конкурсе практически все районы", – сказала Светлана Акулова.

Председатель жюри выразила надежду, что конкурс "Городское садоводство" будет масштабироваться.

"Я не ожидала такой отклик. Мне кажется, у нас большое количество таких замечательных жителей, которые заботятся о зеленых насаждениях во дворах. Невероятно красивые присылают нам фотографии работ. Когда смотришь, не верится, что это можно вообще сделать во дворе. Приходишь, конечно, и это радует. Радует такой творческий подход, и настолько жители любят Москву, так трепетно к ней относятся и не забывают о сменности: есть разные растения очень красивые. И это действительно такие любящие, творческие жители Москвы, за что им огромное спасибо", – сказала Акулова.

Она пригласила москвичей поучаствовать в конкурсе "Городское садоводство".

"Рассказывайте обязательно о нашем конкурсе. Это еще награждение не последнее. Через две недели мы будем тоже торжественно награждать, поэтому есть еще время у тех, кто не участвовал, присылать свои фотографии. И не стесняться. Это действительно невероятно красиво. Вот, возможно, мы потом придумаем еще какой-то дополнительный конкурс и покажем всем гражданам Российской Федерации, какие у нас замечательные москвичи. Все регионы всегда смотрят на Москву, учатся. И нам нужно подавать хороший зеленый пример", – пояснила Акулова.

С 3 июня по 8 сентября участники присылают организаторам фотографии цветников на балконах, дворовых клумб, озелененных дворов, которые они создали сами или вместе со своими соседями.

Раз в две недели жюри, в состав которого входят эксперты в области защиты окружающей среды, выбирает лучшие работы в каждой номинации, авторы которых получат полезные призы: наборы семян, инструменты для садоводства и сертификаты на посещение "Городской фермы" на ВДНХ.

Между тем в России хотят ввести меры для поддержки садоводов. Ведение хозяйства на приусадебных участках имеет для РФ стратегическое значение. В рамках проекта садоводов будут обеспечивать льготными и бесплатными семенами, а также проводить открытые лекции по садоводству и поддерживать россиян в организации сезонных ярмарок и рынков для реализации урожая.