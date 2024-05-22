"Ведомости": садоводов РФ обяжут осваивать участки в течение трех лет

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Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, по которым собственники земли должны будут начать осваивать свои участки в течение трех лет. Правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила предложение, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По информации издания, под освоением земельных участков будут подразумеваться мероприятия, "необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние", их перечень подготовят до 15 января 2025 года.

За неиспользование участка будут штрафовать, а признаки неосвоения установит кабмин, указано в документе. Минюст в отзыве на проект отметил, что пока нет информации, о каких признаках может идти речь, поскольку садовый и огородный участки предназначены в том числе для отдыха. Если закон примут, то он вступит в силу с марта 2025 года, пишет СМИ.

В РФ уже установлены признаки неиспользования земли сельскохозяйственного назначения, в числе которых – загрязнение химическими веществами, наличие самовольных построек, сорняков (на 50% и более площади участка), захламление вещами, не связанными с ведением сельского хозяйства, говорится в материале.

Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева уточнила газете, что участок могут изъять, если он был выдан под конкретную деятельность и она не осуществляется.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что забор на даче можно устанавливать любой высоты, однако если участок расположен в СНТ, то его собственнику нужно согласовать вопрос с правлением товарищества и соседями. Также по обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков можно убрать заборы, сказал эксперт.

