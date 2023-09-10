В Госдуме рассказали, какой высоты должен быть забор между соседями по даче

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Заборы у ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) можно ставить любой высоты, однако если участок расположен в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), то его собственнику следует согласовывать этот вопрос с правлением товарищества и с соседями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиту Чаплина.

По его словам, если земельный участок находится в пределах ведения территории садоводства, то для его обустройства следует задействовать нормы, предусмотренные СП (сводом правил) 53.13330.2019. Из них следует, что по периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 метра. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков можно обустроить заборы других типов или же вообще их убрать.

Чаплин напомнил, что правила использования земельного участка соседей можно уточнить на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. Ссылки на СП и устав товарищества будет недостаточно, уточнил депутат. Иногда разногласия из-за ограждений решаются лишь с помощью суда. Скорее всего, истец будет вынужден доказывать нарушение прав с помощью экспертизы, заключил он.

Ранее стало известно, что у 63% граждан РФ есть собственная дача. Сервис "Ситидрайв" и аналитическое агентство A2:Research провели опрос. Выяснилось, что большинство респондентов выбирают дачи неподалеку – у 43% опрошенных дачные участки располагаются в пределах 50 километров от города, у 28% – в пределах от 50 до 100 километров.

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