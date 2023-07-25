12:10Общество
Врач рассказала, как похудеть на даче
Фото: 123RF/amixstudio
Физическая активность и правильное питание помогут привести себя в форму на даче. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Эксперт отметила, что любая двигательная активность на участке и за его пределами будет способствовать похудению.
"Освободившись от работ, можно прокатиться на велосипеде, это тоже помогает сжечь калории и сбросить вес. Можно бегать про проселочной дороге, отправиться в лес собирать грибы, ягоды – то есть двигаться как можно больше", – подчеркнула эксперт.
Помимо активного образа жизни, также важно придерживаться правильного питания. "Нужно регулярно питаться, но при этом не переедать. Побольше употреблять овощей и фруктов, собранных в огороде. Они содержат не только витамины, но и клетчатку, которая стимулирует работу кишечника и будет способствовать снижению веса", – посоветовала Королева.
Ранее россиянам рассказали, что употребление грибов может способствовать похудению. Отмечается, что в этом продукте мало калорий. Вместе с тем за счет своих свойств он задерживается в желудочно-кишечном тракте продолжительное время. Благодаря этому человек дольше ощущает сытость.
Читайте также