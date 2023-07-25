Врач рассказала, как похудеть на даче

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Физическая активность и правильное питание помогут привести себя в форму на даче. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Эксперт отметила, что любая двигательная активность на участке и за его пределами будет способствовать похудению.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук На участке, в саду, огороде можно что-то убрать, собрать урожай, очистить посадки от сорняков, землю от сухостоя, посадить что-то. Главное – не лениться и не сидеть на месте.

"Освободившись от работ, можно прокатиться на велосипеде, это тоже помогает сжечь калории и сбросить вес. Можно бегать про проселочной дороге, отправиться в лес собирать грибы, ягоды – то есть двигаться как можно больше", – подчеркнула эксперт.

Помимо активного образа жизни, также важно придерживаться правильного питания. "Нужно регулярно питаться, но при этом не переедать. Побольше употреблять овощей и фруктов, собранных в огороде. Они содержат не только витамины, но и клетчатку, которая стимулирует работу кишечника и будет способствовать снижению веса", – посоветовала Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Нужно делать свежие салаты и, конечно, употреблять источники полноценного белка, которые можно приготовить на даче в том числе и на гриле. Это может быть мясо, птица, рыба с овощным гарниром. И обязательно пить больше воды.

Ранее россиянам рассказали, что употребление грибов может способствовать похудению. Отмечается, что в этом продукте мало калорий. Вместе с тем за счет своих свойств он задерживается в желудочно-кишечном тракте продолжительное время. Благодаря этому человек дольше ощущает сытость.

