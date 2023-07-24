Врач назвала заболевания, которые мешают сбросить вес

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Проблемы с щитовидной железой, дисбактериоз и затяжной стресс могут мешать сбросить вес. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь к увеличению веса может приводить гипотиреоз, когда активность щитовидной железы снижается и она не вырабатывает достаточное количество гормонов.

"За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа. Если ее функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется и сбросить вес достаточно сложно", – отметила специалист.

Также от лишних килограммов сложно избавиться в случае нарушения микробного баланса в кишечнике – дисбактериоза, продолжает диетолог. Из-за этого меняется механизм всасывания поступившей в организм пищи. Отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, в результате чего повышается общая калорийность съеденного. Кроме того, снижение веса может замедлиться, когда человек испытывает сильный затяжной стресс.





Елена Соломатина врач-диетолог Из-за стресса организм думает: тяжелые времена настали, вдруг будет голод, надо запасать жир, и человек начинает больше есть. Поэтому сложно похудеть.

Ранее россиянам рассказали, как преодолеть эффект плато, когда во время похудения в определенный момент вес перестает уходить. В частности, рекомендуется изменить тип физической нагрузки. Например, вместо силовых тренировок заняться плаванием либо аэробными упражнениями.

