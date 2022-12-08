Эндокринолог назвала главные ошибки худеющих

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Среди желающих похудеть распространены четыре основных заблуждения, рассказала врач-эндокринолог Ольга Нечаева. Об этом сообщает газета "Известия".

По ее словам, иногда люди думают, что причина отсутствия результата в похудении заключается в гормональном дисбалансе. Однако в большинстве случаев, указала врач, анализы показывают незначительные отклонения, которые практически не влияют на вес.

Еще одной частой ошибкой желающих похудеть являются изнурительные диеты, которые дают краткосрочной результат. После этого вес возвращается в двойном или тройном размере, предупредила Нечаева.

Она пояснила, что во время жестких ограничений в питании организм испытывает стресс, поэтому как только человек возвращается к привычному режиму, он начинает восстанавливать утраченные запасы.

Третья причина, из-за которой попытки похудеть являются безуспешными, – изнуряющие тренировки, но одновременно с этим бесконтрольный прием пищи.

"<...> организм человека, который регулярно подвергается интенсивным физическим нагрузкам, требует потребления определенного количества калорий. Он привыкает к определенной системе питания. Если нагрузка в прежнем объеме исчезает, питание, как правило, не корректируется. В результате происходит набор массы тела", – пояснила эндокринолог.

К четвертой группе людей, которые пытаются безуспешно похудеть, относятся те, кто верит в чудо, заявила Нечаева. Речь идет о гражданах, которые пользуются различными миостимуляторами и вибротренажерами, полагая, что постройнеть можно без особых усилий. Врач отметила, что сами по себе такие устройства не приносят вреда, но и пользы от них нет.

Специалист подчеркнула, что к желаемому результату при похудении приведет только рациональное питание и умеренная физическая нагрузка. Если же и это не помогает похудеть, то следует обратиться к врачу.

Ранее врач-диетолог Ольга Шестакова рассказала Москве 24, что самая распространенная ошибка при похудении – сбрасывать вес быстро. По словам эксперта, при таком похудении уходит не жировая ткань, а мышцы и вода.



"Доктор 24": пять ошибок, которые мешают похудеть

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