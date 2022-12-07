Эксперт не оценил кетодиету и призвал употреблять больше углеводов

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Для гармоничного и здорового похудения следует употреблять достаточное число углеводов, заявил фитнес-тренер Мэтт Ходжес.

Эксперт выступил с критикой кетодиеты, согласно которой следует есть не более 50 граммов углеводов в сутки. Ходжес подчеркнул, что такой метод является неверным, ведь углеводы входят в здоровое сбалансированное питание наряду с белками и жирами.

"Логично предположить, что, сокращая количество углеводов, вы будете терять вес. Но сводить их количество к нулю, как это делает кетогенная диета, на мой взгляд, излишне, а для некоторых вообще вредно", – цитирует тренера Daily Express.

Эксперт рекомендовал употреблять полезные углеводы, например цельнозерновой хлеб вместо обычного.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала, что хлебцы не являются диетическим продуктом, как это принято считать. Они содержат больше 300 килокалорий, в то время как в хлебе их от 160 до 300.



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