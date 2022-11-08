Диетолог назвала главные ошибки при похудении

Часто после долгожданного похудения потерянные килограммы начинают снова возвращаться. Ходить по кругу "сброс – набор" можно вечно, если не перестать делать одни и те же ошибки. Рассказываем вместе с диетологом, что мешает удержать вес на желанной отметке.
Быстрый темп и голодовки
Самая распространенная ошибка при похудении – сбрасывать вес быстро, рассказала Москве 24 врач-диетолог Ольга Шестакова.
Достигается экстремальное похудение, как правило, голодовками, а это, по мнению эксперта, ненормально. Эффект, конечно, наступает быстро, но только потому, что уходит не жировая ткань, а мышцы и вода. Но человек радуется достигнутой цели, расслабляется, начинает есть, и вес стремительно возвращается.
Чтобы добиться устойчивого результата в похудении, очень важно ощущать насыщение во время еды и останавливаться, когда оно наступило. Делать это проще, если есть медленно и ни на что не отвлекаться. Так что не стоит во время еды смотреть фильмы, передачи, проверять почту и так далее.
Когда почувствуете схожие ощущения во время еды, это будет значить, что вы наелись и пора заканчивать трапезу. Данная техника поможет сделать приемы пищи более осознанными и не переедать, подчеркнула эксперт.
Еще одна ошибка – отсутствие продуманного режима питания. Мы просто "боремся" с едой, а вместо этого надо выстраивать рацион и работать с привычками, отметила диетолог.
Часто происходит так, что человек избегает полноценного питания, зато постоянно перекусывает. На завтрак – чай с сахаром и крохотной булочкой. На обед – сэндвич в кафе, традиционное чаепитие с коллегами, кофе по пути домой. А дома можно порадовать себя после тяжелого дня, заказав пиццу.
Но, по словам врача, на эти две тысячи килокалорий можно было съесть много сытных и полезных блюд. На завтрак – тарелку овсяной каши на молоке с горстью ягод и любимых орехов, плюс омлет с овощами. На обед – суп на мясном бульоне, рыбу с овощным гарниром. Позже сделать перекус: йогурт с каким-нибудь фруктом, а на ужин порадовать себя, например, пастой с морепродуктами, греческим салатом и ягодами.
Неправильный настрой
Чтобы не только похудеть, но и удержать в дальнейшем вес на желанном уровне, важно также правильно подойти к процессу с психологической точки зрения.
Главную ошибку мы делаем, когда воспринимаем изменения в питании как временное явление, отметила диетолог. Размышляя примерно так: "Вот сейчас отсижу на диете, похудею, а потом выйду на "свободу" к фастфуду и булочкам". С таким настроем нет смысла тратить время и силы, ведь все достигнутые результаты будут потеряны.
Очень важно при этом смещать фокус своего внимания с борьбы на заботу и не зацикливаться на том, что надо справиться с лишним весом, заключила Шестакова.